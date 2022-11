Mulig opblødning af Kinas hårde corona-restriktioner kan understøtte oliepriserne

Oliepriserne kan blive påvirket af Kinas restriktioner mod covid-19, da der er rygter om, at Kina har nedsat en komité, der skal finde ud af hvordan Kina skal lave et exit fra regeringens nultolerance-politik over for covid-19 ifølge Bloomberg News.