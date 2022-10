Oliepriserne falder efter lavere økonomisk aktivitet i Kina

Oliepriserne falder mandag, efter offentliggørelse af data der viser lavere end forventet fabriksaktivitet i Kina og frygt for at landets covid-19 restriktioner vil sænke efterspørgslen.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 95,08 dollar mod 96,00 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 87,22 dollar mod 88,16 dollar fredag eftermiddag.

”Så længe nul covid-strategien opretholdes, vil det modarbejde olieinvestorerne,” udtaler Stephen Innes, Partner hos SPI Asset Management, til Reuters.

Fabriksaktiviteten i Kina faldt mod forventning i oktober målt på indkøbschefernes forventningsindeks, PMI.

Kinas import af råolie for de første tre kvartaler i 2022 er faldet 4,3 pct. sammenlignet med perioden i 2021 - det første fald i denne periode siden 2014.

En anden trussel mod olieefterspørgslen er Europa, ifølge CMC markedsanalytiker, Leon Li, som mener at kontinentet højst sandsynligt går en recession i møde i vintermånederne.

Stigende leveomkostninger har fået den økonomiske aktivitet i Eurozonen til at aftage i et tempo, man ikke har set i to år ifølge en global undersøgelse fra S&P.

Det giver god grund til at forvente en recession om lidt ifølge avisen.

I mellemtiden har nogle af de største amerikanske olieproducenter signaleret, at produktiviteten og udbuddet er ved at aftage.

Opec-landene præsenterer mandag fremtidsudsigterne for olieproduktionen. Ifølge kilder vil forventningen fra olielandene være at efterspørgslen efter olie vil stige i det næste årti på trods af et stigende fokus på bæredygtige initiativer.

