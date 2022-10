Oliepriserne falder på stærkere dollar

Oliepriserne falder fredag morgen oven på en stærkere dollar men er på kurs mod en ugentlig stigning efter bekymringer om forsyningsstramning med Europas forestående afbrydelse af importen fra Rusland.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 96,18 dollar mod 97,94 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 88,09 dollar mod 89,54 dollar torsdag eftermiddag.

Alligevel er begge oliekontrakter på vej mod en ugentlig stigning på mere end 3 pct. for Brent og 4 pct. for WTI-olien.

Fredagens fald skyldes en stigning i dollarindekset op til 110,57, hvilket gør olie dyrere for købere med andre valutaer.

Ifølge analytikere er det stærke opsving i USA’s bruttonationalprodukt i tredje kvartal, der blev rapporteret torsdag, en fremhævelse af modstandskraften hos verdens største økonomi og olieforbruger.

”Fra et oliemarkedsperspektiv - på trods af de høje renter - er det en direkte drivkraft for dine efterspørgselsudsigter,” lyder det fra Baden Moore, der er chef for råvareanalyse hos National Australia Bank.

Han fortæller imidlertid samtidig, at volatiliteten i markedet sandsynligvis vil være til den positive side, i betragtning af at de globale lagre er lave, europæiske sanktioner mod russisk råolie er sat til at træde i kraft i december, og den kinesiske efterspørgsel stiger.

Oliepriserne stiger på stærk amerikansk eksport

Overraskende oliebeholdning resulterer i lille prisfald

Stabil oliepris - på vej mod største stigning siden maj