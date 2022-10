Oliepriserne stiger på stærk amerikansk eksport

Oliepriserne fortsætter torsdag i vejret ovenpå en rekord i den amerikanske eksport af råolie og en svækket dollar. Gevinsterne begrænses imidlertid i Asien på grund af en vedvarende frygt for lav efterspørgsel i Kina.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 95,96 dollar mod 95,58 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 88,11 dollar mod 87,73 dollar onsdag eftermiddag.

De amerikanske råolielagre steg sidste uge med 2,6 mio. tønder olie, mens eksporten af råolien steg til 5,1 mio. tønder om dagen. Det viser ugentlige tal fra den amerikanske regering onsdag.

”En solid amerikansk råolieeksport øgede optimismen over efterspørgslen og medførte nye køb, men bekymringer for, at Kinas forvirrede økonomiske politik kan fortsætte under præsident Xi Jinpings voksende magt, begrænsede gevinsterne i Asien,” fortæller Hiroyuki Kikukawa, der er chef for research i Nissan Securities.

Verdensbanken forventer, at energipriserne falder med 11 pct. i 2023 ovenpå dette års stigning på 60 pct. i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine, men påpeger, at mindre global vækst og coronarestriktioner i Kina kan føre til et større fald.

I mellemtiden trak dollar sig torsdag tilbage ovenpå stigende forventninger til, at den amerikanske centralbank vil nedtone sin aggressive holdning til renteforhøjelser. Dollars seneste styrke har hæmmet oliemarkedets gevinster, men den nu svagere dollar gør råolie, som handles i dollar, billigere for andre valutaindehavere.

Amerikanske og vestlige embedsmænd er ved at færdiggøre planer om at indføre et loft over russiske oliepriser, på trods af at Verdensbanken har advaret om, at enhver plan kræver aktiv deltagelse fra vækstøkonomier for at være effektiv.

