Overraskende oliebeholdning resulterer i lille prisfald

En større end ventet oliebeholdning i USA sender oliepriserne i mindre nedgang onsdag morgen. Tegn på stabil efterspørgsel efter benzin og en advarsel om stramt udbud fra Saudi-Arabien stopper dog en nedgang i frit fald.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 92,96 dollar mod 93,68 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 84,94 dollar mod 85,41 dollar tirsdag eftermiddag.

Tirsdag viste data fra American Petrolium Institute (API), at den amerikanske beholdning af råolie voksede med 4,5 mio. tønder sidste uge.

En markant stigning i forhold til de forventede 200.000 tønder.

Stabil efterspørgsel i USA

Samtidig viste data fra instituttet dog, at den amerikanske benzinbeholdning faldt sidste uge - en indikation på, at efterspørgslen holder sig på et stabilt niveau.

Siden Organisationen af Olieeksporterende Lande og dets allierede, Opec+, blev enige om endnu en nedskæring i gruppens olieproduktion, har USA frigivet dele af sine strategiske reserver for at holde de indenlandske priser nede.

Men nu advarer Saudi-Arabiens energiminister, Abdulaziz bin Salman om, at denne taktik kan resultere i ”mere smerte” de kommende måneder.

