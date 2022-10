Oliepriserne stiger på bekymringer om udbuddet

Oliepriserne trækkes i hver sin retning torsdag morgen, hvor handlerne balancerer forsigtighed over for en stramning af udbuddet mod bekymringer om, at en global nedgang kan bremse efterspørgslen.

Sammenlignet med niveauet ved dansk børslukning er der dog pæne stigninger i oliepriserne torsdag morgen.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 92,33 dollar mod 90,77 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 85,98 dollar mod 83,53 dollar onsdag eftermiddag.

- Oliepriserne bliver pisket af en række tal fra førende aktører i fjerde kvartal, fortæller Vivek Dhar, der er råvareranalytiker i Commonwealth Bank, og fortsætter:

- Priserne møder nedadgående pres fra globale bekymringer om væksten, en stærkere dollar og stigende amerikanske tiårige kuponrenter. De møder samtidig opadgående pres fra Opec+’s nedskæringer i udbuddet og de nært forestående EU-sanktioner på import af russisk olie og raffineret produktion ad søvejen.

Oliepriserne er de seneste uger steget oven på et forestående EU-forbud på russiske råvarer, ligesom at Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, og allieredes beslutning om at skære i produktionen også har presset priserne i vejret.

Som reaktion annoncerede Joe Biden onsdag ifølge Reuters en plan om at sælge resterne af de amerikanske oliereserver på omkring 15 mio olietønder inden årets udløb og begynde at genopfylde lagerbeholdningen i et forsøg på at sænke de høje benzinpriser forud for midtvejsvalget 8. november.

Samtidig er der usikkerhed omkring den globale efterspørgsel på brændstof. Tal fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, viste onsdag en faldende økonomiske aktivitet i flere amerikanske regioner, mens den økonomiske aktivitet hos verdens største importør af råolie, Kina, også er ramt oven på landets fortsat stramme covid 19-restriktioner.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld torsdag morgen 1625,77 dollar mod 1633,94 dollar onsdag eftermiddag.

