Siem Offshore skal betale bøde til Petrobras

En domstol i Brasilien har afgjort, at offshoreselskabet Siem Offshore ikke slipper for at betale en bøde til det brasilianske olieselskab Petrobras på omkring 8 mio. dollar ifølge en meddelelse.

Siem-selskabet Siem Offshore do Brasil havde anlagt retssagen mod Petrobras, som krævede boden af Siem i 2016, fordi fartøjet Siem Marataizes blev leveret for sent til olieselskabet.