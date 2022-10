Lavere dollarkurs og lavere udbud understøtter oliepriserne

Oliepriserne understøttes af en lavere dollarkurs og et begrænset udbud. Det balanceres dog af lavere efterspørgsel på brændstof i Kina, hvor der stadig er stramme restriktioner for at bekæmpe covid-19.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 91,99 dollar mod 92,35 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 85,95 dollar mod 86,27 dollar mandag eftermiddag.

Den amerikanske dollar er tirsdag svækket, efter den engelske regering mandag sløjfede dele af sit minibudgettet præsenteret i september, hvilket har givet fornyet risikoappetit på markederne.

Det gør olien billigere, der handles i dollar, for ikke-amerikanske købere.

Forsinkelser i udgivelsen af økonomiske tal fra Kina, giver frygt for, hvilket økonomisk billede der tegner sig oven på hårde nedlukninger i forbindelse med covid-19.

Det skaber uro på oliemarkedet, da man ikke ved, hvordan landets olieefterspørgsel vil udvikle sig.

Der er ikke fastsat en ny dato for udgivelsen endnu.

