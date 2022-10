Oliepriserne stiger på svagere dollar og faldende diesellagre

Oliepriserne stiger fredag morgen, støttet af en svagere dollar og faldende diesellagre, mens Saudi Arabien og Washington fortsætter med at diskutere planerne fra Opec+ om at skære i produktionen

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 94,49 dollar mod 92,50 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 89,06 dollar mod 87,23 dollar torsdag eftermiddag.

Begge råvarer er imidlertid faldet med 3 pct. i løbet af ugen ovenpå to uger med stigninger grundet recessionsfrygt.

- Den svagere amerikanske dollar og det stærke opsving i risikoaktiver løftede oliepriserne, og fremdriften kan fortsætte i løbet af dagen, vurderer Tina Teng, en analytiker hos CMC Markets, og fortsætter:

- Opec+’s reduktion i produktionen vil fortsætte med at støtte oliepriserne, sammen med en mulig fremgang i Kinas efterspørgsel i fjerde kvartal, såfremt Beijing lemper byens covid 19-restriktioner.

Kina, verdens største importør af råolie, har kæmpet med et stigende antal covid 19-tilfælde oven på landets ugelange fejring af nationaldagen og forud for en vigtig kongres i Kinas Kommunistiske Parti, hvor præsident Xi Jinping forventes at få forlænget sit lederskab. Landets infektionstal er fortsat lave i forhold til globale standarder, men høje nok til at fastholde landets stramme covid-restrikioner.

Sideløbende er USA og Saudi Arabien fortsat uenige om beslutningen fra Opec og organisationens allierede Opec+ om at skære i olieproduktionen. Saudi Arabien, lederne i Opec, kritiserer USA’s anmodning om at udsætte reduktionen med en måned, som, de frygter, kan have negative økonomiske konsekvenser, mens USA har præsenteret Saudi Arabien for en analyse, der viser, at reduktionen kan skade den globale økonomi. Officielle diskussioner mellem de to lande forventes at forsætte inden længe.

Stigningen i oliepriserne kommer også i forlængelse af et stort fald i de amerikanske destillatlagre, der faldt med 4,9 mio. tønder til 106,1 mio tønder, det laveste niveau siden maj, og mod et forventet fald på 2 mio tønder, ifølge det amerikanske energiministerium.

