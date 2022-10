Havila Holding-ejer forventer opsving for supply-sektoren

Havila Holdings ejer Per Sævik fortæller til norske Finansavisen, at han langt om længe ser grund til at tro på en optur for supply-sektoren.

”Vi har haft otte års sammenhængende mareridt, siden oliepriserne faldt i 2014. Nu er der basis for at tro på en god periode og levedygtige forhold et stykke ud i fremtiden,” lyder det til den norske avis.