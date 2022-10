Europæiske lande er klar til at patruljere ved norske boreplatforme

BRUXELLES – Når sikkerheden omkring norske energiplatforme i Nordsøen i fremtiden skal håndhæves, kan det meget vel blive af militærpersonnel med britiske, tyske og franske flag på skulderen.

Det oplyser repræsentanter for NATO, hvor en talsmand i en kommentar til Watch Medier og Jyllands-Posten gør det klart, at flere europæiske medlemmer allerede nu har stillet sig klar til at yde konkret støtte omkring norske energianlæg.