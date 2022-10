Oliepriserne falder på udsigten til svækket efterspørgsel

Udsigten til en svækket global efterspørgsel sætter sig torsdag morgen i oliepriserne.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 92,45 dollar mod 92,75 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 87,11 dollar mod 87,63 dollar onsdag eftermiddag.

Både Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, og det amerikanske energiministerium, EIA, har skåret i deres forventninger til efterspørgslen for olie, mens en pludselig opblussen af covid-19-tilfælde i Kina har startet nye bekymringer om landets behov for råvaren.

”Denne uge har bragt en stigende risiko ind på oliemarkedet, efter den ellers umiddelbare glæde over at Opec+ valgte at skære i produktionen, nu viser siger sig at være kortvarig og med aftagende gevinster,” fortæller Jun Rong Yeap, der er markedsstrateg hos IG.

”Mens Opec+’s reduktion i produktionen lagde en form for bund på oliepriserne, ligner det nu, at den positive effekt er begrænset i takt med, at de økonomiske forhold kigger ind i en tid med fortsatte usikkerheder oven på den amerikanske centralbanks stramme finanspolitik”, fortsætter han.

Amerikanerne skruer også ned for forventninger

Opec og allierede lande, der samlet er kendt som Opec+, skar onsdag i organisationens prognose for udviklingen i efterspørgslen for olie i år med mellem 460.000 og 2,64 mio tønder per dag, mens EIA sænkede sine forventninger til både produktion og efterspørgsel i USA såvel som globalt.

Ministeriet regner nu kun med en stigning i forbruget på 0,9 pct. i USA, sat ned fra en stigning på 1,7% fra en tidligere prognose. Globalt ser EIA ligeledes et fald i forbruget i 2023 og forventer nu kun en stigning på 1,5 pct. mod tidligere ventet 2 pct.

De amerikanske olielagre voksede i sidste uge med 7,1 mio. tønder, viser tal fra brancheorganisationen American Petroleum Institute. De officielle lagertal offentliggøres torsdag af EIA.

