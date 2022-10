Dollar og kommende inflationsdata sender oliepriserne ned

Oliepriserne ligger onsdag morgen med endnu en nedgang på knap 1 dollar per tønde.

Dollar fortsætter sin styrkelse, og investorer venter på amerikansk inflationsdata, der offentliggøres torsdag.

Udsigten til recession og en stramning af kinesiske coronanedlukninger giver samtidig anledning til bekymringer om faldende efterspørgsel.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 93,70 dollar mod 94,34 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 88,64 dollar mod 89,23 dollar tirsdag eftermiddag.

Selv om Organisationen af Olieeksporterende Lande og allierede, kendt som Opec+, blot for en uge siden lovede nedskæringer i gruppens olieproduktion, kan der ifølge Stephen Innes, partner hos SPI Asset Management, stadig være omstændigheder, som kan vende priserne på hovedet.

- Selv om der i øjeblikket loves højere oliepriser i kølvandet på Opec+’s heftige olienedskæring, kan ethvert sammenbrud i risikoaktiviteterne stadig skade oliepriserne. Så, et rødgløde forbrugerprisindeks og en trist indtjeningssæson i USA kan påvirke markederne negativt, skriver han i et notat ifølge Reuters.

Bekymringerne om en global recession blev samtidig genoptaget med Den Internationale Valutafond, der tirsdag meldte ud, at den nedjusterer sin globale vækstprognose for 2023 - netop grundet udsigten til økonomisk afmatning.

Fonden opfordrer dog kraftigt centralbankerne til at fortsætte bekæmpelsen af inflationen - også selv om investorer bekymrer sig for økonomisk nedtur, hvis låneomkostningerne bliver sat op for hurtigt og for højt.

Oliepriserne er i mellemtiden også pressede af strammere coronanedlukninger i Kina.

I de to storbyer Shanghai og Shenzen intensiverer man mængden af tests og restriktioner, da begge byer oplever de højeste smittetilfælde siden august i år.

