Oliepriserne flader ud efter uge med stigninger

Sidste uges tendens til stigende oliepriser efter Opec+-nedskæring i produktionen og kommende EU-sanktioner stoppede mandag morgen.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 97,03 dollar mod 97,24 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 91,80 dollar mod 91,41 dollar fredag eftermiddag.

Både nordsøolien og det amerikanske olieindeks havde den største procentvise stigning sidste uge siden marts, efter at Organisationen af Olieeksporterende Lande og dets allierede, kendt som Opec+, besluttede at reducere målet for gruppens udbud med 2 mio. tønder om dagen.

Dertil kommer EU’s kommende sanktioner mod russisk råolie og olieprodukter, som træder i kraft i henholdsvis december og februar.

Og det er noget, som man påvirke markedsstemningen, påpeger ING-analytikere.

”De (sanktionernes, red.) gør klart stemningen bullish. Men der er stadig masser af usikkerhed i sigte, i forhold til hvordan den russiske olieforsyning udvikler sig efter sanktionerne og G7’s prisloft. Givet udsigten til økonomisk recession er udviklingen i efterspørgslen også uvis,” skriver de i et notat ifølge Reuters.

I kølvandet på Opec-mødet og sanktionerne har flere banker og realkreditinstitutter også hævet prognosen og venter, at Brent-olien vil stige til over 100 dollar per tønde de kommende måneder.

