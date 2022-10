Exxon forventer indtjening i tredje kvartal på linje med rekordresultat

Exxon Mobil trækker godt op i onsdagens ellers negative aktiemarked i USA, da selskabet har lagt foreløbige resultater for tredje kvartal frem, og de er bedre end ventet.

Højere naturgaspriser har løftet indtjeningen med 2,2 mia. dollar i forhold til andet kvartal.

Oliekæmpen venter derfor, at indtjeningen i tredje kvartal vil lande tæt på niveauet i andet kvartal på rekordstore 17,9 mia. dollar.

At det ikke bliver højere end de foregående tre måneder skyldes, at olieprisen er faldet tilbage, hvilket i sammenligningen har kostet 1,8 mia. dollar. Energiprodukter, altså raffinaderiernes produktion, ventes at give 2,9 mia. dollar mindre i plus end de 5,3 mia. dollar, der var i andet kvartal, men også det var knap så slemt som frygtet på Wall Street.

”Vi undervurderede effekten af stærkere gaspriser og fortsat styrke i raffinaderimarginerne,” skriver Goldman Sachs i en kommentar, ifølge Bloomberg News, og investeringsbanken løfter samtidig sit estimat for indtjeningen per aktie i tredje kvartal fra 3,08 til 3,92 dollar.

Konsensus er ifølge Bloomberg News på 3,53 dollar per aktie.

Pensam holder kassen lukket for olieselskaber

Exxon står over for retssag om klima-kriminalitet