Opec+ aftaler produktionsnedskæring på 2 mio tønder om dagen

Organisationen af Olieeksporterende Lande samt allierede lande, samlet kendt som Opec+, er blevet enige om en produktionsnedskæring på 2 mio. tønder om dagen.

Det siger delegerede ifølge Bloomberg News, efter at det fælles ministerielle overvågningsudvalg (JMMC) tidligere onsdag havde anbefalet en nedskæring af denne størrelse.

Beslutningen vil have en mindre indflydelse på det globale udbud, end overskriften antyder, fordi flere lande allerede producerer under deres kvoter.

Ifølge Bloomberg News vil de allerede være i overensstemmelse med deres nye grænser uden at skulle reducere produktionen.

Der er dog stadig tale om den største vedtagne produktionsnedskæring fra Opec+ siden 2020.

Forud for dagens møde har der floreret rygter om, at Opec + overvejede en produktionsnedskæring på op mod 2 mio. tønder om dagen i et forsøg på at presse oliepriserne op.

Olieprisen har allerede haft en kraftig optur de seneste dage på baggrund af rygter om større produktionsnedskæringer.

Brent-olieprisen falder på meldingen til 91,55 dollar per tønde fra omkring 92,20 dollar før meldingen fra Opec og 92,09 dollar tirsdag eftermiddag.

