Udsigt til sænkning af produktionen får oliepriserne til at stige

Oliepriserne stiger mandag op til onsdagens møde OPEC+ i Wien, hvor Organisationen af Olieeksporterende Lande og allierede angiveligt pønser på at sænke produktionsniveauet.

Kilder hos OPEC+ fortæller til Reuters, at olieproduktionen kan blive sænket med mellem 500.000 og 1 million tønder om dagen.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 87,34 dollar mod 86,00 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie koster samtidig 81,59 dollar mod 80,28 dollar fredag eftermiddag.

Frygt for recession i store økonomier har de seneste måneder lagt pres på oliepriserne. Derfor er diskussion om produktionsnedskæringer også på bordet på mødet i Opec+.

Delegerede siger ifølge AFP, at reduktionerne endnu ikke er blevet besluttet, men bliver der vedtaget en reduktion på 1 million tønder, vil der være tale om den største sænkning siden begyndelsen af pandemien, da oliepriserne kollapsede.

Sidst Opec+ mødtes, sænkede organisationen sin olieproduktion med 100.000 tønder olie om dagen for at begrænse udbuddet og dermed hæve oliepriserne.

Dog havde gruppen måneden før hævet produktionen med selvsamme 100.000 tønder, efter at USA’s præsident, Joe Biden, tog et smut forbi Saudi-Arabien.

Energianalytiker Suvro Sarkar hos DBS Bank ser yderligere stigninger i oliepriserne.

”Det er kun et spørgsmål om tid, før olieprisen returnerer til 100 dollar per tønde, specielt med udsigt til, at udbuddet strammer til hen mod udgangen af året,” siger han ifølge AFP.

Oliepriserne på tilbagetog efter makrobekymringer

Mulig nedskæring i Opecs produktion understøtter oliepriserne