Historisk stærk dollar svækker fortsat oliepriserne

Oliepriserne falder onsdag grundet den fortsatte styrkelse i dollar og en ophobning i de amerikanske olielagre. En sænket produktion som følge af orkanen Ian begrænser imidlertid prisfaldet.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 85,10 dollar mod 86,46 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 77,40 dollar mod 78,80 dollar tirsdag eftermiddag.

Den amerikanske dollar har ramt det stærkeste niveau i 20 år over for en række større valutaer som følge af stigende obligationsrenter. Da olie handles i amerikansk valuta, betyder dollarstyrkelsen, at oliehandlerne får mindre for deres penge.

Recessionsfrygt har onsdag sendt de asiatiske markeder i bund, da frygten for stigende låneomkostninger har fået handlerne til at søge mod dollar.

”Forventningerne til efterspørgslen tynges af en mulig recession, samtidig med at de asiatiske markeder falder som følge af stigende obligationsrenter,” siger Tina Teng, der er analytiker hos CMC Markets, ifølge Reuters.

Hun tilføjer, at usikkerheden på obligationsmarkedet har sænket risikoappetitten, samtidig med at en styrket dollar har presset oliepriserne ned.

De amerikanske olielagre steg sidste uge med 4,2 mio. tønder ifølge brancheorganisationen American Petroleum Institute. Samme uge faldt benzinlagrene med 1 i mio. tønder, mens destillatlagrene steg med 438.000 tønder.

De officielle tal for olielagrene offentliggøres onsdag eftermiddag af det amerikanske energiministerium.

Goldman Sachs skar tirsdag i sin prognose for oliepriserne i 2023 som følge af den svækkede efterspørgsel og en stærk dollar, men ser stadig priserne stige på længere sigt.

I Den Mexicanske Golf har flere olieproducenter genoptaget produktionen efter frygt for orkanen Ian. Det ventes at øge produktionen med omkring 190.000 tønder om dagen, oplyser myndighederne ifølge Reuters.

Goldman skærer i prognose for oliepris - er dog positiv på lang sigt

Flere tankskibe har i første halvår skiftet ejer til markant højere priser