Goldman skærer i prognose for oliepris - er dog positiv på lang sigt

Det amerikanske finanshus Goldman Sachs sænker sin prognose for prisen på Brent- og WTI-olie med 25 dollar per tønde til henholdsvis 100 og 95 dollar i fjerde kvartal.

Det skriver Bloomberg News.

Brent-prognosen for første kvartal 2023 er skåret til 105 dollar fra 130 dollar per tønde og prognosen for hele 2023 er skåret til 108 dollar fra 125 dollar per tønde.

”En stærk dollar og faldende efterspørgselsforventninger vil forblive en kraftig modvind for priserne ind til årets udgang,” vurderer Goldmans analytikere inklusive Damien Courvalin i et notat ifølge Bloomberg News.

Strukturelle forhold vil løfte olieprisen

Alligevel har det strukturelt positive forsyningssetup, på grund af manglen på investeringer, lav ledig kapacitet og lave lagerbeholdninger ifølge Goldman Sachs kun vokset sig stærkere, hvilket uundgåeligt vil føre til meget højere priser.





De nuværende oliepriser ser ifølge Goldmans analytikere ud til at afspejle nul bnp-realvækst globalt uden for Kina i 2023, hvilket er er under markedskonsensus og Goldmans fremskrivning af en vækst på 1 pct.

”Det ville kræve en økonomisk hård landing for at retfærdiggøre vedvarende lavere priser,” pointerer Goldmans analytikere.

Brent-olieprisen ligger tirsdag eftermiddag med en stigning på 2 pct. i 85,28 dollar per tønde. Prisen er steget godt 10 pct. siden årsskiftet, men er faldet 15 pct. over den seneste måned og med 24 pct. over de seneste tre måneder.

(Artiklen er leveret af vort søstermedie EnergiWatch)

