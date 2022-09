Analytiker: Oliepris ville have været halvt så høj i "normalt" marked

Selv om olieprisen er faldet mærkbart siden foråret, er der fortsat langt ned til der, hvor den ville ligge under mere normale omstændigheder.

Det vurderer Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet.

”Hvis vi havde været i en ”normal” situation, ville en oliepris på 40-50 dollar med de nuværende udsigter være langt mere naturlig og realistisk end den nuværende.

Tingene er dog alt andet end normale. Rusland, geopolitik og strukturelle faktorer med et stramt udbud forhindrer dog, at forbrugere og den globale økonomi kan få gavn af den lettelse, som ville være naturlig,” skriver Per Hansen.

Prisen på en tønde af den europæiske referenceolie Brent er tirsdag morgen omkring 84,56 dollar per tønde. Da prisen var højest, blev Brent handlet til omkring 130 dollar tønden, og den er siden faldt knap 35 pct.

Faldet er sket som følge af lavere vækstforventninger og dermed en lavere efterspørgsel på olie.

Til gengæld er prisen ved benzinstanderen ikke fulgt tilsvarende med ned, og det skyldes ifølge Per Hansen navnlig to faktorer.

For det første er dollar i samme periode blevet styrket voldsomt over for euro og dermed danske kroner, hvilket gør det forholdsmæssigt dyrere for danske forbrugere, da råolie afregnes i dollar.

For det andet er raterne for at få transporteret olie steget.

”Det skyldes at olien skal transporteres over længere afstande på grund af Rusland. Samtidig er markedet for olietransport ved at stramme lidt til. Flåden af olietankere bliver ældre, og aktuelt er der relativ få tankskibe under bygning.

Skibsværfterne er optaget de kommende år af at bygge tørlast og containerskibe, som siden covid-19 krisen har oplevet meget høje rater,” skriver Per Hansen.

Oliepriserne i fald efter robust dollar og recessionsfrygt