Oliepriserne i fald efter robust dollar og recessionsfrygt

En stærk dollar og bekymringer for at heftige renteforhøjelser kan sende den globale økonomi i recession, som derved kan ramme brændstofsefterspørgslen, er mandag med til et lille prisfald i oliepriserne sammenlignet med børslukningen fredag.

Det efterhånden månedslange prisfald kan dog få et comeback med markedet, der kigger mod EU-sanktioner og et kommende Opec+-møde.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 85,65 dollar mod 85,74 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 78,33 dollar mod 78,45 dollar fredag eftermiddag.

Mandag steg dollarindekset til et niveau, der ikke er set i 20 år, og det svækker WTI-olien, da den bliver dyrere for købere med udenlandsk valuta i lommen.

På den anden side af Atlanten kan nordsøolien Brent måske finde støtte i EU’s sanktioner mod russisk olie, som sættes i effekt til december.

Men ifølge Vivek Dhar, analytiker i den australske Commonwealth Bank, er udsigterne til lavere efterspørgsel lidt af en joker i den sammenhæng.

”Det bliver det helt store spørgsmål ved de kommende olieprognoser - hvordan vægtes svag efterspørgsel op mod sanktionerne,” siger han til Reuters.

Den 5. oktober vil markedet også have opmærksomheden rettet mod Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, og dets allierede - samlet kendt som Opec+ - der igen skal diskutere gruppens produktionspolitik.

Ved det sidste møde i starten af september blev medlemmerne enige om en moderat nedskæring af produktionen.

Og ifølge ANZ-analytikere kan Opec+ i lyset af den seneste prisudvikling vælge at tage affære igen.

De referer til Nigerias olieminister, Timipre Sylva, der siger, at Opec overvejer endnu en nedskæring, da de store dyk i priserne har svækket medlemmernes budgetter.

Vivek Dhar mener dog ikke, at det vil ændre noget i det store billede. Opec+ producerer nemlig i forvejen langt under deres mål.

