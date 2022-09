Små udsving på oliemarkedet inden rentemøde i USA

Der er kun små bevægelser på oliemarkedet onsdag morgen, hvor også råvarehandlerne ser frem mod den amerikanske centralbanks rentemøde i aften.

Prisen på en tønde nordsøolie, Brent, ligger i 90,73 dollar mod 90,51 dollar tirsdag eftermiddag, men mod over 100 dollar i slutningen af august.

Det samme billede gør gældende sig for den amerikanske referenceolie, WTI, der koster 83,97 dollar onsdag morgen mod 83,80 dollar tirsdag klokken 17. Også WTI er faldet støt de seneste uger, og ligger tæt på det laveste niveau siden Ruslands invasion af Ukraine.

Prisfaldene hænger sammen med, at flere økonomer efterhånden frygter, at økonomien vil knække under tårnhøje energipriser koblet med centralbankernes pengepolitiske stramninger for at få inflationen under kontrol.

”Hvis den amerikanske centralbank leverer endnu en høgeagtig overraskelse denne uge, kan det betyde yderligere prisfald på olie,” siger Charu Chanana, markedsstrateg hos Saxo Capital Markets til Bloomberg News.

Han vurderer dog, at olieefterspørgslen vil forblive stærk stærk på mellemlangt sigt, da høje naturgaspriser efter Ruslands invasion af Ukraine kan få europæerne til at erstatte dyr naturgas med billigere olie, hvor det er muligt.

På naturgasmarkedet steg den hollandske TTF-future tirsdag over 13 pct. til 199 euro per megawatt-time. Går man tre uger tilbage var prisen over 300 euro per megawatt-time, mens prisen for to år siden lå i 12 euro.

Finansmarkederne venter, at den amerikanske centralbank onsdag hæver renten med 75 basispoint til 3-3,25 pct., viser en rundspørge blandt 96 økonomer foretaget af Bloomberg. Hele 93 økonomer regner med 75 basispoint, mens to økonomer spår en forhøjelse på 100 basispoint, og en enkelt økonom venter en årets femte forhøjelse fra Federal Reserve bliver på 50 basispoint.

