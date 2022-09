Olieprisen holder sig i ro frem mod rentemøder

Ugen er præget af centralbankmøder med dertilhørende rentestigninger, og det får handlerne på oliemarkederne til at forholde sig i ro tirsdag morgen.

Siden midnat har prisen ikke rykket sig meget, og det hænger sammen med rentemødet i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, der starter tirsdag og afsluttes onsdag med en rentemelding.

Federal Reserve og andre centralbanker i både Europa og Asien har rentemøder i denne uge, og det ventes at de fleste vil hæve renten for at gøre kål på den høje inflation.

Siden midten af juni er olieprisen faldet med næsten en trediedel og har udraderet de stigninger, der kom i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine, da bekymringerne om en global afkøling af væksten presser efterspørgslen, skriver Bloomberg News.

”Mens bekymringerne om recession fortsat presser stemningen, vil bekymringerne om fald i efterspørgslen efter olie også presse på,” siger Vandana Hari, stifter af oliemarkedsanalysehuset Vanda Insights, til Bloomberg.

Mandag kom det frem, at Abu Dhabi National Oil, som pumper det meste af De Forenede Emiraters (UAE) olie op, nu sigter mod at hive mere olie op end tidligere.

Målet er 5 mio. tønder olie om dagen allerede i 2025 mod før 2030, lød det mandag fra kilder tæt på sagen.

Ser man på oliepriserne i forhold til mandag, er de dog steget.

Tirsdag morgen koster en tønde Nordsøolie, Brent, 92,14 dollar per tønde mod 90,86 dollar mandag eftermiddag. For den amerikanske referenceolie, WTI, gør det samme bilede sig gældende. Tirsdag morgen koster en tønde olie af den slags 85,76 dollar mod 84,58 dollar mandag klokken 17.

