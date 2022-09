Stadig gode udsigter for offshore-rederne på trods af afdæmpning

August satte en stopper for de skyhøje rater i Nordsøens marked for offshoreskibe, hvor indtjeningen ellers har været rekordhøj sommeren over for de trængte offshorerederier.

Dagraten for et ankerhåndteringsskib, AHTS, på norsk sokkel faldt til under 200.000 norske kroner om dagen i august, det laveste niveau siden starten af året, mens raterne i den britiske del af Nordsøen faldt 21.700 pund, skriver Finansavisen.

Men det ser stadig bedre ud for markedet end længe., siger analytiker Jesper Skjong fra Fearnley Offshore Supply til den norske avis.

Han peger på, at behovet for energisikkerhed og en høj oliepris forventes at holde efterspørgslen oppe i den kommende tid.

”Euforien fra i sommer har lagt sig, men de underliggende fundamentale forhold er fortsat stærke. Efterspørgslen inden for både olie og gas, offshore og vind og dekommissionering vil stige fremover,” siger han til avisen.

Samtidig er dog lidt udfordringer forude ifølge analytikeren. Det gælder en stigende inflation og svagere udsigter til økonomisk vækst.

Rederier forventer stærkt marked i flere år

Blandt rederierne er høje forventninger til et marked, der ellers har givet hovedpine siden olieprisen dykkede i 2014.

Siem Offshore sagde i forbindelse med sit regnskab i slutningen af august, efterspørgslen vil holde fast i årevis.

”Den forventede stigning i aktiviteten i Brasilien, Vestafrika og Nordsøen viser nu tegn på at blive realiseret fra 2022 og frem. Vi fastholder vores positive udsyn om, at vores unge og avancerede flåde vil være efterspurgt mange år frem,” skrev rederiet.

Hos Solstad Offshore lød det fra CEO Lars Peter Solstad i august, at opturen for alvor er i gang for offshorerederierne.

”Det nuværende marked og antallet af forespørgsler ser jo godt ud, og vi har allerede booket ca. 2,5 milliarder, som skal udføres i andet halvår. I tillæg har vi tilgængelig kapacitet udover det, så det ser jo brugbart ud for i år og næste år,” sagde han i et interview med ShippingWatch.

Siem Offshore forventer høj efterspørgsel mange år frem

Solstad: Supply-opturen er allerede i gang

Viking Supply Ships CEO forventer faldende rater efter positivt kvartal