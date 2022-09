Oliepriserne tager mindre dyk mandag

Priserne på den amerikanske WTI-olie og europæiske referenceolie, Brent, tager mandag morgen et mindre dyk efter en nat med lille stigning på omkring 0,5 pct.

Markedet er præget af bekymringer om vestlige sanktioner på russisk olie, og et muligt fald i efterspørgslen efter brændstof og starten på en global recession.

Det skriver Reuters.

En tønde Brent-olie koster mandag morgen 91,93 dollar mod 92,27 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 85,54 dollar mod 86,34 dollar fredag eftermiddag.

I sidste uge faldt oliepriserne med mere end 1 pct., da investorer frygtede, at endnu en renteforhøjelse fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, kan dæmpe den globale økonomiske vækst.

Og udsigten til forstyrrelser i udbuddet som følge af de vestlige sanktioner mod Rusland hænger som en sort sky over markedet, mener analytikere fra ANZ til Reuters.

I mellemtiden er de kinesiske myndigheder i gang med indføre en mere lempelig coronapolitik i den sydvestlige by Chengdu.

Byen har mere end 21 millioner indbyggere, og ifølge analytikerne kan færre nedlukninger bidrage til en hvis optimisme på oliemarkedet, da efterspørgslen efter brændstof i byen igen kan stige.

I Kuwait fortalte direktøren for landets organisation for olie og benzin, Sheikh Nawaf Saud al-Sabah, søndag, at landets kunder efterspørger de samme volumener, som de plejer - og at man tilmed vil opskalere produktionen af råolie, hvis markedet efterspørger det.

Landet producerer i øjeblikket mere end 2,8 millioner tønder olie om dagen.

