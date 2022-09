Borebosser forudser opkøb og konsolidering i drilling-segmentet

Topcheferne fra to af drillingindustriens tunge aktører, Valaris og Seadrill, forudser, at deres virksomheder vil komme under hastig forandring i den kommende tid, og de efterlyser fortsat konsolidering i sektoren.

”Absolut. Vi har været vældigt klare om, at vi mener konsolidering ville være godt for industrien,” sagde Valaris’ koncernchef, Anton Dibowitz, under en konference i Oslo ifølge Finansavisen.