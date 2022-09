Olien stabiliserer sig oven på voldsomt prisdyk

Mens prisen på naturgas skød i vejret tirsdag, så ligger olieprisen onsdag morgen tæt på uændret efter et markant fald i kølvandet af uventet høje inflationstal fra USA tirsdag eftermiddagen.

Stigningen i de amerikanske kerneforbrugerpriser tiltog i august til over 6 pct., og det har øget forventningerne til endnu en stor renteforhøjelse på næste møde i den amerikanske centralbank.

På finansmarkederne er aktierne efterfølgende faldet tungt, og også råvaremarkedet er mærket af frygten for en recession, fordi centralbankerne i deres iver efter at få styr på prisudviklingen risikerer at kvæle den økonomiske vækst med deres voldsomme renteforhøjelser.

Den amerikanske WTI-olie handles onsdag i 86,83 dollar mod 86,37 dollar tirsdag klokken 17. Sammenlignet med niveauet kort før inflationstallene blev kendt tirsdag ved 14.30-tiden, er olieprisen dog faldet over 2 dollar per tønde.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 92,80 dollar mod 92,38 dollar tirsdag eftermiddag. Kort før inflationstallene kostede en tønde Brent hele 95,32 dollar.

Naturgas stiger op til kriseplan fra EU

På det europæiske naturgasmarked steg priserne tirsdag op til onsdagens ventede kriseplan fra EU.

EU-Kommissionen har tirsdag drøftet forslag, der skal forsøge at sænke prisen på energi, og forslagene ventes at blive præsenteret onsdag, når EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, holder sin årlige tale om Den Europæiske Unions tilstand.

Onsdag er der desuden indkaldt til et separat pressemøde om energiforslagene med EU-Kommissionens ledende næstformand, Frans Timmermans, og EU-kommissær for energi, Kadri Simson, skriver Ritzau, der også har set et lækket dokument fra EU-Kommissionen med forslagene.

De omfatter blandt andet mål for reduktioner i elforbruget, ligesom EU-Kommissionen foreslår et loft over profitten for selskaber med lave omkostninger til produktion af elektricitet. Det gælder blandt andet sol-, vind- og atomenergi.

Den europæiske referencepris på naturgas, der også bruges til produktion af el, steg tirsdag 6,7 pct. til 203,30 euro per megawatt-time. Der er dog stadig et godt stykke op til rekordprisen på 342 euro, der blev sat den 26. august.

På markedet for ædelmetaller falder guldprisen onsdag morgen 0,2 pct. til 1703,4 dollar per troy ounce fra 1704,60 dollar tirsdag eftermiddag.

Analytikere forventer lavere oliepriser på grund af recessionstrussel