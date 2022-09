Kinas nedlukninger og udsigt til rentehop sender oliepriserne ned

Oliepriserne falder mandag 0,6-0,7 pct. på det globale marked, fordi den forventede efterspørgsel efter fossile brændstoffer lider under store nedlukninger i Kina og flere potentielle rentehop i USA og Europa.

Det skriver Reuters.

Oliepriserne var stort set uændrede sidste uge, da stigninger i det nominelle udbud fra Opec+ blev opvejet af nedlukninger i Kina, som er verdens største råolie importør. Kinas efterspørgsel efter olie kan for første gang i to årtier indsnævre sig, fordi landets coronapolitik holder befolkningen hjemme og sænker benzinforbruget.

I Europa og USA meldes det, at centralbankerne er klar til at hæve renterne endnu mere for at bekæmpe inflation, og det kan løfte dollar-kursen og gøre prisen på olie i dollar relativt dyrere for investorerne. Det leder til fald i efterspørgslen efter olie.

Men prisen på olie kan potentielt skyde op hen mod slutningen af året, når EU vil hindre import af russisk olie, som vil få udbuddet til at falde. Yderligere vil G7-landene iværksætte et prisloft på russisk olie for at forhindre landets lukrative olieeksport.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 91,53 dollar mod 91,63 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 85,25 dollar mod 85,94 dollar fredag eftermiddag.

