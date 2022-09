Olieserviceselskab forenkler organisation for bedre lønsomhed

Baker Hughes, der er en af verdens største olieserviceselskaber, annoncerer forenkling af organisation for at forbedre selskabets lønsomhed og position for vækst.

Det fremgår af Bloomberg News.

Det indebærer blandt andet, at fra den 1. oktober vil selskabet rapportere i to produktsegmenter i stedet for de fire eksisterende, som virksomheden har.

De to bliver fremadrettet ”service & udstyr til oliefelter” og ”industriel & energiteknologi”.

Ændringerne skal forenkle driften, forbedre rentabiliteten, og drive vækst, opfylde kundernes behov og producere løsninger i energi- og industrimarkeder, lyder det fra Baker Hughes.

”Vores opdaterede struktur vil give os mulighed for at levere de teknologier, som energiomstillingen vil kræve, ved at styrke vores eksisterende kunderelationer yderligere og give større operationel fleksibilitet, idet vi bevarer størrelse og skala for at maksimere teknologiinvesteringer og kapitalafkast til vores aktionærer,” siger Lorenzo Simonelli, formand og administrerende direktør for Baker Hughes.

Selskabet venter, at omstruktureringen kan levere mindst 150 mio. dollar i omkostningsreduktioner og maksimere aktionærernes værdi.

Aktien stiger 0,9 pct. til 25,50 dollar i det amerikanske formarked.

