Så mange milliarder euro kan havvindplanerne komme til at koste

Det koster ca. 2,5 mio. euro pr. megawatt at skabe havvindkraft. Ganger man det tal med den planlagte udbygning på 17.200 megawatt af havvindkapaciteten i Østersøen, når man det anslåede beløb, der skal til for at gennemføre de ambitiøse planer, der blev præsenteret for nylig.

Resultatet bliver 43 mia. euro over en otteårig periode. Og det kan godt være et optimistisk lavt skøn, siger Jens Egenberg, der leder afdelingen for Offshore and Renewables hos Clarksons. Historisk set har prisen nemlig ligget omkring 3-4 mio. euro pr. megawatt.