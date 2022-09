Opec mødes om en reduktion af produktionen af olie

Organisationen af Olieeksporterende Lande mødes mandag med sine allierede for at diskutere muligheden for en nedskæring af olieproduktionen med op mod 100.000 tønder om dagen.

Det skriver Bloomberg News, der har talt med en udsendt fra organisationen.

Overvejelserne om produktionsnedskæringer skyldes bekymringer om en lavere efterspørgsel i en svækket global økonomi.

Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, ventes for nu ifølge Bloomberg News at fastholde sin nuværende produktionspolitik, der ved mødet i juni lød på 26,7 mio. tønder om dagen.

Saudi-Arabiens energiminister, Abdulaziz bin Salman, har dog advaret om, at nedskæringer kan blive nødvendige for at skabe ligevægt mellem udbud og efterspørgsel.

Skulle olieproduktionen blive fastholdt i september, ventes det, at kommunikéet vil signalere Opec+’s villighed til at skære i produktionen, hvis det er nødvendigt, oplyser en kilde til Bloomberg News.

Frygten for en økonomisk opbremsning i Kina og recession i USA har den seneste tid medført den længste periode med fald i oliepriserne siden 2020. Priserne presses også af forlydender om genoptagne atomforhandlinger i Iran, som i så fald kan få grønt lys til at sende sin olie på markedet.

En produktionsnedskæring kan vise sig upopulær hos USA’s præsident, Joe Biden, der i sidste måned besøgte den saudiarabiske kronprins Mohammad bin Salman.

Besøget kastede en produktionsforhøjelse på 100.000 tønder om dagen fra september af sig.

Det har været en af Joe Bidens mærkesager at få nedbragt oliepriserne, der i løbet af 2022 har været kørt op af blandt andet Ruslands krig i Ukraine.

Opecs overvejelser smitter positivt af på oliepriserne, der mandag eftermiddag er steget til 95,61 dollar for en tønde af nordsøolien Brent fra 94,40 dollar fredag eftermiddag.

Samtidig koster den amerikanske WTI-olie 89,17 dollar for en tønde mod 88,51 dollar fredag klokken 17.

Oliepriser stiger fredag forud for møde i Opec

Oliepriserne stiger efter konflikt og Opec-udmelding

Oliepris stiger igen efter Opec-udmelding om lavere produktion