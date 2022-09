Oliepriser stiger fredag forud for møde i Opec

Priserne på råolie stiger fredag efter en uge, hvor priserne på både olie og andre råvarer ellers har været presset ned.

Det sker frem mod et vigtigt møde blandt de olieeksporterende lande mandag, hvor både russisk olie og nedlukninger i Kina ventes at være på dagsordenen.

Det skriver Bloomberg News.

Fredag morgen stiger prisen på en tønde amerikansk WTI-olie med 2,1 pct. til 88,39 dollar. Samtidig er prisen på en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, steget 2,0 pct. til 94,24 kr.

Spoler man tilbage til ugens start var priserne henholdsvis 97,01 dollar for WTI-olie og 102,93 dollar for en tønde Brent-olie.

De olieeksporterende lande skal mødes med deres allierede i det såkaldte Opec+-samarbejde for at diskutere olieudbuddet. En af forventningerne lyder på, at udbuddet vil blive strammet, hvilket er et ønske fra storproducenten Saudi Arabien, og det er med til at sende priserne op, skriver Reuters.

Omvendt er priserne faldet i ugens løb på grund af frygt for vedvarende nedlukninger Kina og en generel afmatning af den globale økonomi, som vil reducere efterspørgslen.

Samtidig har en række lande, særligt USA, udtrykt et ønske om at sætte et prisloft på russisk olie, som skal reducere landets olieeksport og dermed sende færre penge til Rusland, der i sidste ende kan blive brugt i landets igangværende krig med Ukraine.

