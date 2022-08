Energitopmøde skal sikre syvdobling af havvind i Østersøen

Med Østersøen som omdrejningspunkt vil en række europæiske lande sætte gang i en voldsom udbygning af havvind øst for Bornholm.

Den store satsning, som inden 2030 skal sikre en samlet kapacitet på 20 gigawatt, vil blive lanceret under et energitopmøde tirsdag på Marienborg nord for København med deltagelse af repræsentanter for Polen, Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Letland og Litauen samt EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.