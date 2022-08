Japanske vindrederier indleder samarbejde om drift af vindskibe

Det japanske vindrederi K Line Wind Service (KWS) vil indlede et samarbejde med Penta-Ocean Construction Co. om fremtidig drift af vindfartøjer til installation og vedligeholdelse af offshore vindparker i Japan ifølge en pressemeddelelse.

I første omgang har de to parter underskrevet en hensigtserklæring om deres samarbejde, som indledes, fordi ”kapaciteten fra offshore vindkraft ventes at vokse og blive en stor kilde til vedvarende energi for at nå CO2-neutralitet i 2050,” hedder det i meddelelsen.

”I denne sammenhæng er hele landet vidne til en vækst i momentum til fordel for udbygning af offshorevind.”

KWS blev etableret i 2021 som et joint venture mellem Kawasaki Kisen Kaisha og Kawasaki Kinkai Kisen Kaisha.

Penta-Ocean Construction har for sin del planer om at anskaffe sig tre vindinstallationsskibe i et joint venture, Japan Offshore Marine, med det belgiske Deme Offshore.

”I de kommende år planlægger vi at udvide vores flåde med kabellægningsfartøjer og på andre områder efter behov for at styrke vores konkurrencedygtighed yderligere inden for etablering af offshorevind,” hedder det.

KWS og Penta-Ocean Construction har tidligere samarbejdet om bygning og drift af support-fartøjet Kaiko til offshorebrug.

