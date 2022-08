Siem Offshore forventer høj efterspørgsel mange år frem

Siem Offshore, der for et år siden gennemførte en omfattende restrukturering, går frem på bundlinjen i andet kvartal i et marked, der kun forventes at blive bedre.

Nettoresultat lander på 19,4 mio. dollar mod 104,2 mio. dollar i andet kvartal sidste år, hvor hele 92 mio. dollar dog kom fra en gevinst i forbindelse med restruktureringen.