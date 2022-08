Oliepris stiger igen efter Opec-udmelding om lavere produktion

Opec-producenter, der står til at nedsætte olieproduktionen, og en delvis lukning af et amerikansk raffinaderi, bidrager torsdag til, at oliepriserne stiger.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 101,75 dollar mod 100,61 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 95,37 dollar mod 94,42 dollar onsdag eftermiddag.

Begge benchmarks ramte onsdag det højeste niveau i tre uger, efter at den saudiarabiske energiminister prins Abdulaziz bin Salman luftede muligheden for at Opec og dets allierede, Opec+, kan reducere produktionen af olie, så priserne kan stige.

Analytikere fra den amerikanske bank- og finanskoncern Citi fortæller dog til Reuters, at det stadig er et usikkert scenarie.

Med de igangværende forhandlinger om den iranske atomaftale og bekymringer om kommende recession kan det nemlig være svært for Opec+ at retfærdiggøre en reduktion, mener analytikerne.

Hvis Iran og USA kommer til enighed, vil en nedskæring af olie sandsynligvis falde sammen med, at iransk olie kommer tilbage på markedet. Det fortæller unavngivne kilder fra Opec til Reuters.

Senest har Iran meldt ud, at landet har modtaget en respons fra USA omkring EU’s seneste forhandlingsforslag.

I mellemtiden er en brand grund til, at et raffinaderi i den amerikanske stat Indiana måtte lukke delvist ned.

Raffinaderiet producerer 430.000 tønder olie om dagen og er derfor en vigtig leverandør af brændstof til det centrale USA.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld torsdag morgen 1757,78 dollar mod 1752,66 dollar onsdag eftermiddag.

