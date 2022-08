Prosafe CEO ser muligheder for opkøb i et fragmenteret marked på kanten af en optur

De store såkaldte accommodation rigs - flydende hoteller, eller flotels, for ansatte i offshorebranchen - får mere og mere travlt, efterhånden som de store olie- og gasselskaber skovler penge ind og begynder at investere.

Selvom et selskab som Prosafe, der driver syv af de store hotelrigge, må vente noget tid på at høste frugterne af de penge og investeringer, olieselskaberne laver i dag, så er det udelukkende godt nyt, at det går godt for kunderne.