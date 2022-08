Ørsted kræver at alle leverandører bruger grøn strøm i 2025

(rettet kl. 14:10: Ørsted har pointeret, at det nye krav til kunderne alene gælder elektricitet, og i shippingselskabernes tilfælde ikke elektricitet som fremdrift, men som energi i for eksempel et hovedkontor)

Ørsted går nu i gang med at udvide sit mål om 100 pct. vedvarende energi fra kun at omfatte de strategiske leverandører til at omfatte alle leverandører. Det betyder, at Ørsted nu forventer, at alle selskabets leverandører senest i 2025 udelukkende bruger energi fra vedvarende energikilder, når de leverer produkter eller ydelser til Ørsted, lyder det i en meddelelse fra selskabet.