Maersk Drilling anbefaler aktionærer tilbud om aktieombyt

I forbindelse med fusionen mellem Maersk Drilling og britiske Noble Corporation, i denne forbindelse kaldet Topco, fremsætter sidstnævnte et frivilligt offentligt aktieombytningstilbud til det danske selskabs aktionærer.

Topco tilbyder 1,6137 A-aktier af nominelt 0,00001 dollar hver i Topco for hver ombyttet Maersk Drilling aktie.

Det fremgår af en selskabsmeddelelse fra Maersk Drilling.

Maersk Drillings bestyrelse anbefaler enstemmigt, at aktionærerne accepterer ombytningstilbuddet.

Derudover tilbyder Topco hver Maersk Drilling-aktionær muligheden for at vælge at modtage et kontakt beløb på op til 1000 dollar i stedet for deres ret til visse Topco-aktier.

”Sammenlægning med Noble giver industrielt god mening. Sammenlægning vil skabe værdi for alle aktionærer og vil give investorer en unik mulighed for at drage fordel af markedsopsvinget, en robust finansiel position og potentiale for et stærkt frit cashflow, hvilket alt sammen baner vejen for muligheden for at betale udbytte til aktionærerne,” siger bestyrelsesformanden i Maersk Drilling, Claus V. Hemmingsen.

Det sammenlagte selskab vil hedde Noble Corporation plc, og dets aktier vil være noteret på New York Stock Exchange og samtidig være noteret og optaget til handel på børsen i København.

Ifølge tidsplanen, der fremgår i selskabsmeddelelsen fra Maersk Drilling, vil første handelsdag for aktier i Topco i form af ejerrettigheder på Nasdaq Copenhagen være 3. oktober 2022.

Maersk Drilling-aktien falder 2,1 pct. til 344,60 kr. mandag eftermiddag.

