Olieprisen starter ugen på lavt niveau

Olieprisen stiger mandag en smule i forhold til fredag, men ligger fortsat tæt på det laveste siden Ruslands invasion af Ukraine i februar, der blev nået torsdag i sidste uge.

Den amerikanske referenceolie, WTI, ligger mandag morgen i 89,22 dollar i forhold til 93,89 dollar sidste mandag, det er første gang i seks måneder, at prisen er så lav. Det samme gælder for den europæiske referenceolie, Brent, der mandag ligger i 95,18 dollar fra 100,03 dollar sidste mandag.

Olieprisens fald sidste mandag kom på trods af, at Kinas olieimport er steget i juli måned, da covid-19 restriktionerne er blevet lettet, skriver Bloomberg News.

Det er noget man især er glade for i Amerika, hvor den gennemsnitslige benzinpris er faldet 54 dage i træk optil lørdag, hvor den lå på lidt over 4 dollar per gallon.

Den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs mener dog, at det er usandsynligt, at prisfaldet kommer til at holde. Den venter at de amerikanske benzinpriser vil komme tilbage op på 4,35 dollar per gallon i fjerde kvartal.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld mandag morgen 1773,86 dollar 0,1 pct. lavere end fredag.

