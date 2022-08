Amerikanske Valaris lander bedre kvartal end ventet

Den amerikanske borerigkoncern Valaris, der er konkurrent til Maersk Drilling, er kommet bedre end ventet gennem andet kvartal.

Indtægterne steg i fjerde kvartal til 413,3 mio. dollar fra 318,4 mio. dollar i første kvartal, hvilket er over analytikerkonsensus indsamlet af Bloomberg News på 359,3 mio. dollar.

Driftsindtjeningen målt på EBITDA er i forhold til kvartalet forinden steget til 29,3 mio. dollar fra et tab på 30,9 mio. dollar, hvilket også er højere end analytikerkonsensus på 20,7 mio. dollar.

Indtægterne fra Floatere er steget til 188,1 mio. dollar fra 99,7 mio. dollar i første kvartal, mens de for jackup rigge er steget til 185,8 mio. dollar fra 180,7 mio. dollar i kvartalet forinden.

Udnyttelsesgraden er forbedret til 61 pct. fra 57 pct. i første kvartal, hvor den for floaters er øget til 31 pct. fra 25 pct., mens den for jackup rigge er forbedret til 67 pct. fra 63 pct.

”De grundlæggende udsigter for vores industri forbliver konstruktive, med spotpriser på Brent-olie over 100 dollar per tønde i det meste af de sidste fem måneder og toårige og femårige terminspriser over henholdsvis 80 dollar per tønde og 70 dollar per tønde,” siger koncernchef Anton Dibowitz, der fortsætter:

”Som et resultat heraf ser vi fortsat en stigning i både kontrakt- og udbudsaktivitet på tværs af både flloaters- og jackup-markeder.”

Regnskabet, der er landet efter det amerikanske eftermarkeds lukketid, kommer, efter at konkurrenten Transocean mandag aften også leverede bedre end ventede tal for andet kvartal.

