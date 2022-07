Amerikanske olielagre faldt mere end ventet

De amerikanske råolielagre faldt med 4,5 mio. tønder i den forgangne uge.

Det viser en opgørelse fra det amerikanske energiministerium onsdag eftermiddag.

Økonomerne havde ventet et fald på 1,1 mio. tønder.

For lagrene af benzin var der tale om et fald 3,3 mio. tønder. Her havde analytikerne ventet et minus på 0,1 mio. tønder.

De amerikanske lagre af destillater faldt med 0,7 mio. tønder mod en ventet stigning på 0,2 mio. tønder.

