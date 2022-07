Amerikanske olielagre faldt mod forventning i sidste uge

De amerikanske råolielagre faldt med 445.000 tønder i den forgangne uge, viser en opgørelse fra det amerikanske energiministerium onsdag eftermiddag.

Økonomerne havde ventet en stigning på 2,0 mio. tønder.

For lagrene af benzin var der tale om en stigning på 3,498 mio. tønder. Her havde analytikerne ventet et plus 1,0 mio. tønder.

De amerikanske lagre af destillater faldt med 1,295 mio. tønder mod en ventet stigning på 1,6 mio. tønder.

DFDS-topchef er usikker på udfald i fransk konkurrencesag

Alfa Laval fik flere ordrer i marine-forretningen i andet kvartal

Forskere: Batterier kan erstatte bæredygtige brændstoffer på containerskibe