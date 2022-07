Libyens regering og det nationale olieselskab er kommet frem til en aftale med demonstranter i landet, der sikrer en genåbning af oliefelterne og eksportterminalerne.

Det skriver Bloomberg News.

Dermed ser Libyen ud til at kunne sætte en stopper for en blokade og igen skrue op for produktionen, der menes at kunne fordobles til omtrent 1,2 mio. tønder olie om dagen.

Borr Drilling lander aftale om redningsplan

Maersk Supply Service får kontrakt på havvind i USA

Brent-olien når igen op over 100 dollar