Brent-olien når igen op over 100 dollar

Torsdag stiger oliepriserne, og Brent er nu igen kommet op over 100 dollar per tønde efter et kortvarigt prisdyk natten til torsdag.

Her faldt prisen ned til 98,95 dollar som laveste niveau, men har nu igen sneget sig op til det trecifrede prislag.

Investorer er stadig bekymrede over de begrænsede olieforsyninger, men udsigten til store renteforhøjelser kan omvendt sætte en dæmper på efterspørgslen efter råolie.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 100,17 dollar mod 100,48 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 96,76 dollar mod 97,12 dollar onsdag eftermiddag.

De sidste to uger har set sort ud for oliepriserne, der løbende er faldet på grund af frygten for recession.

Bekymringerne sker på trods af, at krigen i Ukraine, de dertilhørende sanktioner og udbudsforstyrrelserne i Libyen har resulteret i et fald i eksporten af både råolie og raffinerede produkter.

”Det hele er drevet af følelser for tiden, og det har resulteret i de fleste af de tab, vi har set på oliemarkedet de sidste par uger. Jeg kan ikke se nogen væsentlige ændringer i olieforsyningens grundlæggende vilkår, og det er sandsynligvis derfor, vi ser Brent-olien holder niveauet på 100 dollar,” siger Howie Lee, økonom ved Singapores OCBC-bank, til Reuters.

Tolddata viser onsdag ifølge Reuters, at udsigten til kinesiske coronarestriktioner som følge af den nye variant også har lagt låg på oliepriserne.

Kinas import af råolie faldt i juni til det laveste niveau siden juli 2018, fordi raffinaderier har forventet at se en lavere efterspørgsel i takt med, at flere byer har været i lockdown.

I mellemtiden flyver præsident Joe Biden til Saudi-Arabien på fredag for at mødes med landene golfalliancen og bede dem skrue op for olieproduktionen.

Flere sår dog tvivl om, hvor hurtigt og hvor meget olie Saudi-Arabien reelt få ind på markedet.

Ifølge Reuters er Opec også ved at løbe tør for ekstra oliekapacitet, og de fleste producenter pumper i øjeblikket til maks kapacitet.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld torsdag morgen 1727,77 dollar mod 1742,46 dollar onsdag eftermiddag.

Prisen på en amerikansk tønde olie falder til under 100 dollar

Oliepriserne falder lidt tilbage trods norsk strejke