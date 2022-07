Noreco øger underskuddet trods rekordstore pengestrømme

I maj tiltrådte Euan Shirlaw som topchef for det norske olieselskab Noreco, der sammen med Total Energies og Nordsøfonden udgør Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Det skete, efter at han i en periode fra november 2021 havde varetaget de fleste af rollens opgaver i en midlertidig funktion.

Den nye administrerende direktør tiltrådte midt i et kvartal, som endte med et samlet underskud på 49,3 mio. dollar. Et nettoresultat, som kan sammenholdes med et underskud på 44,9 mio. dollar i kvartalet forinden og med et underskud på 19,7 mio. dollar i samme periode af 2021.