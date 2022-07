Aker Offshore Wind fusionerer - vil skabe "frontløber" inden for offshore vind

Mainstream Renewable Power og Aker Offshore Wind har indgået aftale om fusionere de to selskaber for at skabe en ”frontløber” inden for offshore vindenergi.

Kombineret vil selskabet have en projektportefølje på 27 gigawatt inden for solenergi, landvind, flydende havvind og almindelige havmøller med fast fundament.

Det meddeler de to selskaber tirsdag morgen.

Aker Horizon, som ejer Aker Offshore Wind, kommer efter fusionen til at få en ejerandel i Mainstrem Renewable Power på omkring 58,6 pct.

De to virksomheder komplementerer hinanden godt i forhold til geografi og kompetencer, og samtidig skaber en fusion øget skala og forbedret adgang til finansiering, fremhæver administrerende direktør for Mainstream Mary Quaney i meddelelsen.

Mainstreams offshore-forretning vil fortsætte med at udvikle på sine bestående projektmuligheder inden for havvind i markeder som Norge, Sverige, Japan, Sydkorea, Vietnam, Irland, UK og USA, men også nye markeder vil blive undersøgt.

Fusionen ventes at kunne afsluttes i august 2022.

Manglende projekter holder Aker Offshore Wind i minus

Flydende havvind kan udgøre en væsentlig større del af vindindustrien i 2030