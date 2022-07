Solstad Offshore sælger et PSV-skib

Det norske rederi Solstad Offshore har solgt endnu et skib efter at have afsluttet en omfattede oprydning af flåden, som var en del af selskabets restruktutering.

Det pågældende skib er af typen PSV og bærer navnet Normand Aurora. Solstad Offshore oplyser i en meddelelse, at skibet allerede den 5. juli er blevet leveret til dets nye ejer.