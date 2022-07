Norges regering griber ind og stopper kortvarig olie-strejke

Den norske regering har tirsdag aften grebet ind for at stoppe en strejke, der har betydet, at tre norske oliefelter blev lukket midlertidigt.

Dermed varede strejken under et døgn, skriver nyhedsbureauet NTB.

Den kortvarige strejke førte til, at de norske felter Gudrun, Oseberg Syd og Oseberg Øst måtte lukke.

”Det har ikke været muligt for parterne at finde en løsning. Jeg har derfor foreslået tvungen lønnævn. Den varslede optrapning er kritisk i dagens situation,” siger beskæftigelsesminister Marte Mjøs Persen fra Arbejderpartiet.

Hun hentyder til energikrisen og til krigen i Ukraine.

Det er i udgangspunktet parterne selv, der er ansvarlige for at løse konflikten. Men regeringen mener, at strejken vil medføre for ”store samfundsmæssige konsekvenser for hele Europa”.

Ifølge Persen har fagforbundet Lederne sagt, at arbejderne skal afslutte strejken og gå tilbage til deres arbejde hurtigst muligt.

Lederne udtog 74 medlemmer til at strejke. Det førte til lukning af de tre norske felter.

Onsdag og lørdag var der varslet optrapning, hvilket ville have resulteret i, at 382 medlemmer i alt ville strejke. Det ville have kostet 1,8 milliarder norske kroner dagligt. Omtrent det samme som 1,3 milliarder danske kroner.

Det ville betyde, at Norges daglige gaseksport ville blive mere end halveret. Det har allerede betydet, at produktionen er faldet med flere tusinde olie-ækvivalenter.

Ækvivalenter anvendes til sammenligning og omregning af energienheder. En tønde olieækvivalent er således den energi, som er i en tønde råolie.

Strejken faldt på et tidspunkt med høje olie- og gaspriser. Især naturgasforsyningen til Europa er presset på grund af reducerede forsyninger fra Rusland.

Udviklingen har tirsdag været medvirkende til de højeste gaspriser i Europa i fire måneder.

