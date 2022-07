Prisen på en amerikansk tønde olie falder til under 100 dollar

Inflationen stiger, og renterne sættes op i USA og Europa for at dæmpe prisstigningerne og frygten for en afmatning af verdensøkonomien.

Det medfører, at prisen på en tønde af den amerikanske referenceolie, WTI, tirsdag falder med ni procent til under 100 dollar. Det svarer til omkring 745 kroner.

Det er første gang siden 11. maj, at prisen er under det niveau, hvilket betegnes som et psykologisk referencepunkt.

”Frygten for verdensøkonomiens helbred er skyld i, at vi ser store fald i aktier, energi og industrielle metaller. Bekymringer for stigende inflation, højere renter og langsommere økonomisk vækst hænger over markederne,” siger markedsanalytiker David Madden fra Equiti Capital.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, falder med ti procent til 102 dollar. Det sker efter et par uger med markante udsving i priserne.

Oliepriserne falder på grund af voksende bekymringer for en global økonomisk afmatning. Frygten er, at det vil komme til at betyde, at der i mindre grad er råd til at købe olie.

Oliehandlerne er bekymrede over de kraftige stigninger i omkostningerne for at tage et lån i USA.

Det skyldes, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, er gået i gang med en række renteforhøjelser for at afkøle inflationen.

Tirsdag kom det frem, at tre norske oliefelter i Nordsøen lukkes midlertidigt som følge af en strejke blandt arbejderne. Strejken vil medføre, at der skrues ned for den norske olie- og gasproduktion.

Det sker på et tidspunkt med høje olie- og gaspriser, og hvor især naturgasforsyningen til Europa er presset på grund af en reducering af forsyninger fra Rusland.

